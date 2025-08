Zum Auftakt der 2. deutschen Bundesliga empfängt Schalke 04 am ersten Spieltag Hertha BSC. Die Gelsenkirchener legen mit einem Doppelschlag in der ersten Halbzeit durch Moussa Sylla (16.) und Nikola Katic (23.) den Grundstein für den 2:1-Heimsieg.

Von Beginn an treten die Schalker dominant auf. Bereits in der vierten Minute gibt Sylla einen ersten Warnschuss ab, der das Tor jedoch verfehlt.

Die Hausherren halten den Druck aufrecht und belohnen sich in der 16. Minute: Nach Vorlage von Peter Remmert trifft Sylla zur 1:0-Führung. Nur sieben Minuten später erhöht Schalke nach einem Eckball von Christopher Antwi-Adjei den Vorsprung, als Verteidiger Nikola Katic am höchsten steigt und zum 2:0 einköpft (23.).

Hertha BSC findet in der ersten Hälfte kaum ein Mittel gegen die gut organisierte Schalker Mannschaft und liegt zur Pause klar zurück.

Hektische Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel präsentiert sich Hertha BSC deutlich verbessert und übernimmt zusehends die Spielkontrolle. Die Berliner erarbeiten sich mit 57 Prozent Ballbesitz und insgesamt zehn Eckbällen ein klares Übergewicht, bleiben im Abschluss aber zunächst ungefährlich.

Schalke konzentriert sich auf die Verteidigung des Vorsprungs und agiert mit härterer Gangart, was sich in sieben Karten für die Heimmannschaft niederschlägt. Die Schlussphase wird turbulent: Dem eingewechselten Sebastian Gronning gelingt in der 89. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1.

In einer hektischen Nachspielzeit sieht Torschütze Katic nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (90.+8), den darauffolgenden Freistoß aus aussichtsreicher Position können die Hauptstädter jedoch nicht mehr zum Ausgleich nutzen.

