"Klare Rote!" - ÖFB-Co hadert mit Schiri und droht Abstieg

Seit Mitte März ist Lars Kornetka bei Eintracht Braunschweig erstmals in seiner Karriere Cheftrainer im Profifußball. In der 2. Deutschen Bundesliga wird er assistiert vom Ex-Rapid-Interimstrainer Stefan Kulovits. Bis zur WM bleibt Kornetka noch Co-Trainer von Ralf Rangnick im ÖFB-Team.

Die Lage für das Duo Kornetka/Kulovits sieht dort nach einer 1:4-Pleite gegen VfL Bochum alles andere als rosig aus. Mit 30 Punkten steht man aktuell am Relegationsplatz für den Abstieg. Die Tabelle >>>

Rote hätte Eintracht helfen können

Mit einem 0:2-Rückstand musste die Eintracht gegen Bochum bereits in die Pause.

"In der zweiten Halbzeit sind wir dann eigentlich wieder gut aus der Kabine gekommen, es gab ja auch etwas aufzuholen. Dann entsteht wieder eine Situation, die ich dem Schiedsrichtergespann ankreiden muss. Für mich ist das eine klare Rote Karte gegen Bero bei seinem Foulspiel an Max (Marie, Anm.), dann wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen", wird Kornetka auf der Vereinshomepage zitiert.

Vertrag ist ligaunabhängig

Der Bochum-Sieg gehe zwar in Ordnung, aber "in der Höhe nicht, denn wir hätten das Spiel sicher in unterschiedlichen Arten zu unterschiedlichen Zeitpunkten noch anders gestalten können".

Auf Kornetka warten aufregende Wochen, vor der WM hofft man in Braunschweig auf den Klassenerhalt. Geplant wird dort weiterhin mit dem im Sommer scheidenden ÖFB-Co-Trainer. "Der 48-Jährige hat einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben", hieß es bei der Vorstellung.