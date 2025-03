Wienroither-Klub Manchester City setzt Trainer vor die Tür

Zwei Wochen nach Marie-Therese Höbinger beim FC Liverpool bekommt auch ihre ÖFB-Teamkollegin Laura Wienroither bei ihrem Klub einen neuen Trainer.

Manchester City gab am Montag die Trennung von Gareth Taylor bekannt. Der Tabellenvierte wird nun interimistisch von Ex-Coach Nick Cushing trainiert.

"Manchester City rühmt sich damit, an der Spitze der WSL (Women’s Super League, Anm.) zu stehen und sich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Leider haben die Ergebnisse in dieser Saison bisher nicht diesen hohen Standard erreicht", wird Geschäftsführerin Charlotte O’Neill in einer Aussendung zitiert.

"Bei noch sechs ausstehenden Spielen in der WSL sind wir der Meinung, dass ein Wechsel im Management unseren Bemühungen, uns für die UEFA Women’s Champions League 2025/26 zu qualifizieren, neues Leben einhauchen wird."

In den kommenden zwei Spielen treffen die "Skyblues" auf Chelsea, den überlegenen Tabellenführer der Women’s Super League. Am Samstag steigt das Liga-Cup-Finale, am 23. März das Meisterschafts-Heimspiel gegen die Londonerinnen.