Wetter-Chaos! Rapid muss früher landen als geplant

Am Donnerstag bestreitet der SK Rapid das letzte Spiel des Jahres. Auswärts geht es in der UEFA Conference League gegen Zrinjski Mostar (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>> und bei CANAL+).

Für die punktlosen Wiener geht es lediglich nur mehr um die Ehre und das Preisgeld der UEFA. Jetzt verläuft die Anreise auch noch nicht ideal. Wie der Klub vermeldet, konnte der Flieger aufgrund von Unwetter nicht im bosnischen Mostar landen und setzte zur Landung im kroatischen Dubrovnik an.

"Jetzt geht es wohl mit den Bussen weiter nach Mostar", heißt es. 150 Kilometer müssen nun mit dem Bus zurückgelegt werden. Die Fahrzeit beträgt wohl knapp drei Stunden.