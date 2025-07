Tuchel als Beobachter: England verliert Frauen-EM-Auftakt

Frankreich hat Titelverteidiger England bei der Frauen-Fußball-EM im Schlager der Gruppe D in Zürich mit 2:1 (2:0) bezwungen.

Ex-Europameister Niederlande startete am Samstag in Luzern mit einem 3:0 (1:0) gegen Außenseiter Wales in das Turnier (Spielbericht >>>). Am Mittwoch treffen die Niederlande auf England, Frankreich spielt gegen Wales.

Unter den Augen von Männer-Teamchef Thomas Tuchel begannen die Engländerinnen gegen Frankreich druckvoll, ihr vermeintliches 1:0 in der 16. Minute wurde vom VAR wegen Abseits aber wieder zurückgenommen.

Frankreich zittert am Ende

Danach kippte das Momentum in Richtung der Französinnen, die sich mit einem Doppelschlag belohnten. Die Tore erzielten Marie-Antoinette Katoto (37.) nach einer schnellen Kombination aus kurzer Distanz und Sandy Baltimore (39.) mit einer wuchtig abgeschlossenen Einzelaktion.

Die fehleranfälligen Engländerinnen fanden in der zweiten Spielhälfte nicht zurück in die Spur.

Der Anschlusstreffer durch Keira Walsh (87.) nach einem Eckball brachte in der Schlussphase zwar noch einmal Spannung, das 2:2 gelang den Titelverteidigerinnen trotz eines wilden Sturmlaufes aber nicht mehr.