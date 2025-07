Niederlande mit lockerem Auftakterfolg bei Frauen-EM

Ex-Europameister Niederlande hat bei der Frauen-Fußball-EM in der Schweiz sein Auftaktmatch am Samstag in Luzern gegen Außenseiter Wales 3:0 (1:0) gewonnen.

Das zweite Spiel des hochkarätig besetzten Gruppe D bestreiten um 21:00 Uhr in Zürich Titelverteidiger England und Frankreich.

Die Niederländerinnen hatten nur in der ersten Hälfte Mühe mit der dicht gestaffelten Abwehr des EM-Debütanten Wales. Nach einem Stangenschuss von Jill Roord (35.) traf Topstürmerin Vivianne Miedema in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doch noch zum 1:0. Der sehenswerte Schlenzer von der Strafraumgrenze war das 100. Länderspieltor der Oranje-Kapitänin.

Vorentscheidung kurz nach Wiederanpfiff

Bereits kurz nach Wiederbeginn erhöhte die im Strafraum ungedeckte Victoria Pelova (48.) zum 2:0. Auf zwei Lattentreffer ließen die Vize-Weltmeisterinnen von 2019 das 3:0 durch Esmee Brugts (57.) folgen.

Bald darauf schalteten die Favoritinnen einen Gang zurück und verwalteten den Vorsprung souverän. Als nächstes treffen die Niederländerinnen am Mittwoch auf England, Wales auf Frankreich.