Torfestival bei Frauen-EM: Spanien fertigt Belgien ab

Die Spanierinnen haben auch ihren zweiten Auftritt bei der Fußball-Europameisterschaft klar für sich entschieden.

Die Mitfavoritinnen siegten am Montag gegen Belgien 6:2 (2:1). Den Belgierinnen gelang in Thun zweimal der Ausgleich, die Dominanz der Weltmeisterinnen spiegelte sich jedoch am Ende auch im Resultat wider.

Spanien hält nach zwei Partien somit bei sechs Zählern und 11:2 Toren.

"La Roja" führte wie erwartet die spielerisch feinere Klinge, Alexia Putellas schloss nach einer Kombination zum 1:0 (22.) ab. Die Belgierinnen kamen nach einem Eckball nur zwei Minuten später zum Ausgleich, Justine Vanhaevermaet (24.) köpfelte aus kurzer Distanz ein.

Spanien benötigte dann ebenfalls einen ruhenden Ball zur neuerlichen Führung. Kapitänin Irene Paredes (39.) war nach einer Ecke per Kopf zur Stelle.

Spanierinnen nach Seitenwechsel losgelöst

Nach Seitenwechsel kam bei Spanien die zunächst geschonte Aitana Bonmati ins Spiel und hätte mit ihrer ersten Aktion beinahe angeschrieben. Auf der Gegenseite jubelten indes die Außenseiterinnen. Der Treffer von Hannah Eurlings (50.) wurde nach VAR-Studium anerkannt, nachdem ursprünglich auf Abseits entschieden worden war.

Mitten ins belgische Hoch antworteten die unbeeindruckten Spanierinnen. Die ehemalige Weltfußballerin Putellas verschaffte sich Platz und bediente Esther Gonzalez (52.), die keine Nerven zeigte.

Mariona Caldentey (61.) nach einem Eckball, Claudia Pina (81.) mit einem Schuss ins Kreuzeck und erneut Putellas (86.) schrieben gegen müde werdende Gegnerinnen weiter an. Zu denken geben muss Spanien einzig eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive.