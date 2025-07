Die Schweiz hat bei der Frauen-EM im eigenen Land den ersten Sieg eingefahren.

Die Gastgeberinnen setzen sich gegen Island mit 2:0 (0:0) durch und haben nun gute Chancen, ins Viertelfinale einzuziehen. Die Tore vor 29.658 Zuschauern in Bern erzielten Geraldine Reuteler (76.) und Alayah Pilgrim (90.).

Die Isländerinnen lieferten der Schweiz lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel. Ingibjörg Sigurdardottir schoss nach einem langen Einwurf bereits in der ersten Minute ans Lattenkreuz.

Reuteler bringt Schweiz vor knapp 30.000 Zuschauern auf die Siegerstraße

Es ist die schon im Auftaktspiel gegen Norwegen enorm starke Reuteler, die den Bann bricht. Die 26-Jährige trifft überlegt ins lange Eck und bringt das ausverkaufte Stadion Wankdorf zum Kochen (76.). Ein abgefälschter Versuch der ebenfalls eingewechselten Pilgrim schlägt zur Entscheidung im linken Eck ein (90.).

Den Schweizerinnen reicht damit am Donnerstag in Genf gegen das Überraschungsteam Finnland ein Unentschieden, um erstmals in der EM-Geschichte in die K.o.-Phase einzuziehen.

Norwegen hat als erstes Team das Viertelfinal-Ticket bereits sicher, die nach der Schweiz auch Finnland knapp mit 2:1 (1:1) schlagen konnten. Die Isländerinnen dagegen sind vorzeitig ausgeschieden.