Tabellenführung ausgebaut! Austria gewinnt Spitzenspiel gegen SKN

Die Austria Wien Frauen gewinnen auch das dritte Saisonduell gegen den SKN St. Pölten und machen damit einen Schritt in Richtung Meistertitel.

Nach dem 1:0 im ersten Aufeinandertreffen und dem 2:1-Erfolg im Cup-Achtelfinale jubelt die Austria am Samstag im Nachtragsspiel der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga über einen 2:1-Sieg.

Die "Veilchen" sind in der ersten Hälfte näher an einem Treffer dran. Kirchberger befördert den Ball nach einer Ecke nur an die Stange (18.). Der Serienmeister aus St. Pölten tut sich schwer.

Nach der Pause haben die Niederösterreicherinnen dann eine gute Phase und die große Chance auf die Führung. Doch Klein scheitert mit ihrem Elfmeter an Austria-Torhüterin Pal (55.).

Austria-Doppelschlag

Zehn Minuten später werden die Wienerinnen wieder über einen Standard gefährlich: Uka spielt einen Freistoß schnell aus, Schöffel findet in der Mitte Kirchberger, die per Kopf zur 1:0-Führung trifft (68.).

Nur zwei Minuten später erhöht die Kenesei-Elf nach einem weiteren Freistoß auf 2:0. Diesmal bringt Uka den Ball hoch in den Sechzehner, wo Schiechtl per Kopf zur Stelle ist (70.).

St. Pöltens Brunold gelingt in der Folge der 1:2-Anschlusstreffer (78.). Die Austria bringt die Führung aber über die Zeit und baut den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte aus. Vier Runden sind bis zur Ligateilung noch zu spielen, die nächste geht am 21./22. Februar über die Bühne.

Mit dem Heimsieg tanken die "Veilchen" Selbstvertrauen für den Europacup. Am Mittwoch (12:00 Uhr) geht es im Viertelfinal-Hinspiel des Women's Europa Cup beim von Michael Steiner gecoachten tschechischen Topklub Sparta Prag um eine gute Ausgangslage für die Retourpartie eine Woche später (19:30 Uhr) in der Generali Arena.