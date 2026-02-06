Erstmals seit 2014! Wiener Austria gewinnt in Salzburg

Die Wiener Austria hat ihren Salzburg-Fluch besiegt!

Zum Frühjahrsauftakt in der ADMIRAL Bundesliga gewinnt der FAK in Runde 18 mit 2:0 beim FC Red Bull Salzburg. Die "Veilchen" konnten die "Bullen" zuletzt 23 Spiele in Folge nicht besiegen. Der letzte violette Sieg in der Red Bull Arena datiert gar vom September 2014.

Austria perfekt eingestellt

Die "Veilchen" präsentieren sich in der Red Bull Arena taktisch perfekt auf den Gastgeber eingestellt.

Während die "Bullen" sich gegen die tiefstehende violette Fünferkette über die gesamte Spieldauer die Zähne ausbeißen, zeigen sich die Gäste aus Wien eiskalt:

Nach 21 Minuten wird Abubakr Barry, nachdem er die Aktion mit einem schönen Dribbling selbst einleitet, von Manfred Fischer bedient, der Gambier nimmt sich die Kugel einmal mit und haut sie unhaltbar ins lange Eck - 0:1 (21.).

Salzburg wirkt davon geschockt - und fängt sich sofort das zweite Gegentor. Eine perfekt getretene Saljic-Ecke fällt am Fünfer genau vor Johannes Eggestein herunter, der Deutsche erhört auf 2:0 für den FAK (24.).

Salzburg 90 Minuten ideenlos

Erst danach kommen die "Bullen" langsam zu Chancen, aber weiterhin zu keinen Toren. Auch deshalb, weil ein Treffer von Edmund Baidoo wegen Abseits vom VAR einkassiert wird (33.). Die Austria bringt die 2:0-Führung schlussendlich recht locker in die Kabine.

Nach Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Salzburg hat den Ball und läuft an, die Violetten stehen aber gut und lassen kaum etwas zu.

Je länger das Spiel dauert, desto höher das Salzburger Risiko - allerdings ohne Ertrag. Die Wiener verteidigen alle, mit der Zeit immer verzweifelteren Angriffsversuche der "Bullen" weg.

FAK-Coach Stephan Helm ermöglicht in der Schlussphase noch U17-Vizeweltmeister Vasilije Markovic sein Bundesliga-Debüt. Zudem feiert Johannes Handl nach überstandener Viruserkrankung sein Comeback nach fast sieben Monaten Zwangspause.

Die Tabellenführung bleibt zunächst dennoch in Salzburg, die Austria springt zumindest vorläufig auf Rang drei und hat drei Zähler Rückstand auf die Spitze.