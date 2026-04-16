"Klubs werden im Long-Run mehr Geld zur Verfügung haben"

LAOLA1 bleibt weiterhin die Heimat der ADMIRAL 2. Liga!

Die zweithöchste Spielklasse in Österreich steht vor dem nächsten Entwicklungsschritt: Gemeinsam mit LAOLA1 soll das Produkt in den kommenden Jahren nicht nur weiter wachsen, sondern auch inhaltlich und medial auf eine neue Stufe gehoben werden.

"Wir freuen uns, dass wir mit LAOLA1 die langjährige Partnerschaft fortsetzen und jetzt gemeinsam in der Entwicklung des Produktes die nächsten Schritte setzen", erklärt Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer.

Start in eine neue Ära

Im Zentrum der neuen Ausrichtung steht dabei vor allem eines: ein noch umfassenderes Angebot für die Fans.

Ab der Saison 2026/27 werden alle digitalen Verbreitungswege sowie neue technologische Möglichkeiten genutzt, um das Erlebnis rund um die Liga noch unmittelbarer zu gestalten.

Ziel ist es, die Zuschauer näher an das Geschehen auf und neben dem Platz heranzuführen.

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Das heikle Thema Pay-Wall

Ein wesentlicher Bestandteil ist die Weiterentwicklung des Live-Angebots. Während Topspiel, Highlights und Re-Lives weiterhin im Free-TV zu sehen sein werden, wird das übrige Live-Programm künftig durchgehend kommentiert und als Pay-Angebot umgesetzt.

In einer sich wandelnden Medienlandschaft ist dieser Schritt Teil einer langfristig angelegten Strategie, um die Qualität und den Umfang des Produkts weiter auszubauen.

"Wenn man die letzten acht Jahre betrachtet, vor allem wie sich die zweite Liga entwickelt hat, dann ist es nur logisch, dass man nun mehr ins Detail gehen muss. Da geht es eben darum, dass der Kunde für den Content den er sehen möchte, auch bezahlt", führt Ebenbauer die Gründe auf.