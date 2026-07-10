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Spanien Europameister! ÖFB-Bezwingerinnen gehen leer aus

So knapp wie das Halbfinale gegen die ÖFB-U19 endet auch das Finale der Frauen-EM in dieser Nachwuchsklasse - diesmal mit schlechterem Ende für den DFB.

Spanien Europameister! ÖFB-Bezwingerinnen gehen leer aus Foto: © IMAGO / Aleksandar Djorovic
Textquelle: © LAOLA1
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Die U19 im europäischen Frauen-Fußball bleibt fest in spanischer Hand.

Zum fünften Mal in fünf Jahren und zum achten Mal insgesamt ist Spanien Europameister in dieser Altersklasse. Im Finale von Sarajevo gegen Deutschland gibt es einen 1:0-Sieg.

Für den Siegtreffer verantwortlich zeichnet sich Irune Dorado von Real Madrid.

Das ÖFB-Team scheiterte im Halbfinale erst nach Verlängerung mit 0:1 an Deutschland, der Einzug in die K.o.-Runde war aber eine historische Premiere.

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