Spanien Europameister! ÖFB-Bezwingerinnen gehen leer aus

Die U19 im europäischen Frauen-Fußball bleibt fest in spanischer Hand.

Zum fünften Mal in fünf Jahren und zum achten Mal insgesamt ist Spanien Europameister in dieser Altersklasse. Im Finale von Sarajevo gegen Deutschland gibt es einen 1:0-Sieg.

Für den Siegtreffer verantwortlich zeichnet sich Irune Dorado von Real Madrid.

Das ÖFB-Team scheiterte im Halbfinale erst nach Verlängerung mit 0:1 an Deutschland, der Einzug in die K.o.-Runde war aber eine historische Premiere.