Sogar Bodyguard engagiert: Höbinger von Millionär gestalkt

Wie die britische Polizei mitteilt, ist Marie-Therese Höbinger Anfang des Jahres Opfer eines Stalkers geworden.

Bei dem mittlerweile Verurteilten handelt es sich laut einem Bericht der "Sun" um den Londoner Unternehmer Mangal Dalal. Der 42-Jährige versendete demnach mehrere Nachrichten sexueller Natur an die ÖFB-Teamspielerin und lud sie zu sich ein.

Höbinger blockierte Dalal daraufhin und berichtete ihrem Klub davon, worauf die "Reds" einen "Safety Officer" engagierten, der die 24-Jährige zu den Spielen begleitete.

Im Februar tauchte der Millionär schlussendlich beim Auswärtsspiel Liverpools bei Manchester City auf und wartete am Spielfeldrand , weshalb der Bodyguard alarmiert wurde.

Oberstaatsanwältin: "Dalals Verhalten war kriminell"

Dalal gab laut der Strafverfolgungsbehörde (Crown Prosecution Service) das Stalking im Verhör zu, laut eigenen Angaben sei es ihm zu der Zeit "mental schlecht" gegangen. Der Stalker hat sich vor Gericht schuldig bekannt und wird am 20. Jänner im Westminster Magistrates' Court verurteilt.

"Dalals Verhalten war kriminell und wird in einer fairen und gleichberechtigten Gesellschaft nicht toleriert. Wir möchten Frau Höbinger und dem Liverpool FC für die Hilfe bei der Überführung von Dalal danken", sagt Oberstaatsanwältin Sarah McInerney.

Die 51-fache österreichische Internationale spielt seit 2023 bei Liverpool. Nach einem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss fällt Höbinger noch monatelang aus.