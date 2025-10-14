Hiobsbotschaft! ÖFB-Teamspielerin erleidet schwere Knieverletzung

Bittere Nachrichten für Marie Höbinger und das ÖFB-Frauen-Nationalteam.

Die 24-Jährige hat sich am vergangenen Wochenende im Ligaspiel des FC Liverpool gegen Manchester City eine schwere Verletzung des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Nun wird sie ihrem Klub und der ÖFB-Auswahl monatelang fehlen.

Nach Barbara Dunst (FC Bayern), Lilli Purtscheller (SGS Essen) und Sarah Zadrazil (FC Bayern) ist Höbinger bereits die vierte Teamspielerin binnen der letzten elf Monate, die mit einer Kreuzbandverletzung ausfällt.

"Unglaublich bitter"

"In erster Linie ist es für Marie unglaublich bitter und in weiterer Folge für das Frauen-Nationalteam ein großer Rückschlag, dass uns mit ihr die nächste Schlüsselspielerin ausfällt", sagt Teamchef Alexander Schriebl zum Ausfall der 51-fachen Teamspielerin.

"Wenn man bedenkt, dass uns mit Barbara Dunst, Lilli Purtscheller, Sarah Zadrazil und Marina Georgieva bereits vier Stammkräfte von großer Qualität fehlen, trifft uns das schon sehr heftig. Dennoch ist es gerade jetzt auch eine Chance für andere Spielerinnen, sich zu zeigen", so der 47-Jährige weiter.