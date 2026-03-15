NEWS

SKN-Frauen feiern Kantersieg in Altach!

Insgesamt sahen die Fans in Vorarlberg zehn Tore. In der Tabelle hat man aber weiterhin sechs Punkte Rückstand auf Austria.

SKN-Frauen feiern Kantersieg in Altach! Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Das Duell in Altach zwischen dem Dritten und dem Zweiten der Frauen-Fußball-Bundesliga ist eine klare Angelegenheit für die Gäste aus St. Pölten geworden.

Die Niederösterreicherinnen feierten am Sonntag einen 9:1-Kantersieg bei den SCR-Frauen. Sarah Mattner-Trembleau stach dabei mit einem Viererpack bei den "Wölfinnen" heraus, Carina Brunold gelangen zwei Treffer.

In der Tabelle hat St. Pölten sechs Zähler Rückstand auf Leader Austria Wien.

Altach bleibt mit 28 Zählern punktgleich mit Sturm Graz Dritter und muss noch ein wenig um das Meister-Play-off bangen. Zum Abschluss der 16. Runde gewann die Vienna bei Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen 3:1.

Verlorene Positionen im Fußball

Verlorene Rollen im Fußball
Das Pyramidensystem
Zentraler Läufer/Mittelläufer

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

"Finalissima" Spanien vs. Argentinien wird ersatzlos gestrichen

"Finalissima" Spanien vs. Argentinien wird ersatzlos gestrichen

Fußball
Torhüter-Sorgen beim FC Bayern: Auch Ulreich fällt aus

Torhüter-Sorgen beim FC Bayern: Auch Ulreich fällt aus

Deutsche Bundesliga
4
Irak will zu WM-Playoff-Spiel antreten

Irak will zu WM-Playoff-Spiel antreten

FIFA WM
1
Bundesliga heute: Austria Wien - SK Sturm Graz

Bundesliga heute: Austria Wien - SK Sturm Graz

Bundesliga
33
Güler-Traumtor! Real mit souveränem Sieg gegen Affengrubers Elche

Güler-Traumtor! Real mit souveränem Sieg gegen Affengrubers Elche

La Liga
4
Manchester City patzt erneut im Titelrennen

Manchester City patzt erneut im Titelrennen

Premier League
Juventus siegt auswärts knapp, aber verdient

Juventus siegt auswärts knapp, aber verdient

Serie A

Kommentare

Fußball Frauen-Fußball SK Sturm Graz SKN St. Pölten