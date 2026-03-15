Austria Wien trifft in der 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Meistergruppe auf Sturm Graz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die beiden Teams trennen nur ein Punkt. Sturm Graz führt die Tabelle an, Austria liegt auf Rang vier – die Meistergruppe ist so offen wie lange nicht mehr.

Im letzten Duell vor Weihnachten setzte sich die Austria mit 3:1 gegen Sturm Graz durch.

Tabelle der Meistergruppe >>>

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