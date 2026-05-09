NEWS

Purtscheller-Comeback bei klarer Heimniederlage

Die ÖFB-Teamspielerin feierte ihr Comeback nach überstandenem Kreuzbandriss.

Purtscheller-Comeback bei klarer Heimniederlage Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Lilli Purtscheller hat am Freitag in der deutschen Bundesliga ihr Comeback gegeben.

Die 22-jährige ÖFB-Teamspielerin kam nach überstandenem zweiten Kreuzbandriss bei der 0:3-Niederlage der SGS Essen beim 1. FC Nürnberg ab der 75. Minute zum Zug.

Ihr 43. Einsatz im Oberhaus war der erste in dieser Saison, nach der sie zum Ligakonkurrenten Werder Bremen wechseln wird. Essen, für das sie seit 2023 spielt, steht als zweiter Absteiger neben Carl Zeiss Jena so gut wie fest.

Mehr zum Thema

Ex-ÖFB-Goalie gesteht: "Hatte sicher eine Art Burnout"

Ex-ÖFB-Goalie gesteht: "Hatte sicher eine Art Burnout"

Fußball
5
Bundesliga heute: SV Ried - Wolfsberger AC

Bundesliga heute: SV Ried - Wolfsberger AC

Bundesliga
1
Bundesliga heute: WSG Tirol - Blau-Weiss Linz

Bundesliga heute: WSG Tirol - Blau-Weiss Linz

Bundesliga
Bundesliga heute: GAK - Altach

Bundesliga heute: GAK - Altach

Bundesliga
Zweiter Aufsteiger steht fest: Frosinone zurück in der Serie A

Zweiter Aufsteiger steht fest: Frosinone zurück in der Serie A
Transfer steht bevor! Bayern-Verteidiger vor dem Aus?

Transfer steht bevor! Bayern-Verteidiger vor dem Aus?

Deutsche Bundesliga
Last-Minute-Party am Tivoli! Wacker dreht hitziges Tiroler Derby

Last-Minute-Party am Tivoli! Wacker dreht hitziges Tiroler Derby

Regionalligen

Kommentare

ÖFB-Team Fußball 1. FC Nürnberg Carl Zeiss Jena Lilli Purtscheller ÖFB-Frauen-Team Frauen-Fußball