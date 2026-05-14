Die Austria Wien Frauen holen sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Sieg im ÖFB Frauen Cup!

Bei der 50. Auflage des Bewerbs setzen sich die "Veilchen" im neuen Wiener Sport-Club Stadion vor einer Rekordkulisse gegen den FC Red Bull Salzburg mit 1:0 durch.

Schiechtl erzielt vor 4.600 Fans den Goldtreffer für die Austria, die damit die Serien-Cupsiegerinnen aus St. Pölten ablösen und den ersten Schritt in Richtung Doublesieg machen.

Austria in Hälfte eins am Drücker

In der ersten Hälfte wird die Austria, die zum dritten Mal in Serie im Cup-Endspiel steht, ihrer Favoritenrolle rasch gerecht. Die "Veilchen" dominieren das Spiel und schrammen in der Anfangsphase nur knapp am Führungstreffer vorbei.

Kirchberger leitet sehenswert auf Kapitänin Wenninger weiter, die an der zweiten Stange abschließt. Salzburg-Torhüterin Fischer rettet auf der Linie (10.). Nur zwei Minuten später klären die Salzburgerinnen wieder in höchster Not, doch die Szene wird wegen einer Abseitsposition abgepfiffen (12.).

In der Folge halten die Final-Debütantinnen aus der Mozartstadt weiter robust dagegen und finden zugleich besser ins Spiel. Mit einem 0:0 geht es in die Pause.

Schiechtl-Kopfballtor entscheidet das Spiel

Der zweite Spielabschnitt startet mit einem Lattenkracher. Austria-Mittelfeldspielerin Pfattner nimmt sich aus der Distanz ein Herz. Ihr Schuss landet am Aluminium und springt von der Torlinie ins Spielfeld zurück (47.).

Kurz darauf zeichnet sich Salzburg-Schlussfrau Fischer mit einer Fußparade aus (51.). Momente später muss sie das erste Mal hinter sich greifen. Nach einer Ecke schraubt sich Schiechtl in der Mitte in die Höhe und trifft per Kopf zum 1:0-Führungstreffer (52.).

Nach dem Gegentor haben die Salzburgerinnen eine gute Phase, Greta Spinn prüft Austria-Torfrau Pal (65.). Auf der Gegenseite landet eine Flanke der Wienerinnen an der Querlatte (75.).

Zum Abschluss Rot

Kurz vor Schluss steht die eingewechselte Austria-Stürmerin Strode im Mittelpunkt. Zunächst landet ihr Abschluss nur knapp neben dem Tor (90.). In der Nachspielzeit wird sie von Salzburg-Torhüterin Fischer, der ein Klärungsversuch weit vor ihrem Tor misslingt, zurückgehalten. Fischer sieht in der Folge Rot (90.+2).

Es bleibt schlussendlich beim 1:0 der Austria, die im dritten Anlauf über den Sieg im ÖFB Frauen Cup jubeln darf.

Das Team von Trainer Stefan Kenesei strebt nun den Doublesieg an. In der ADMIRAL Frauen Bundesliga sind die Wienerinnen drei Runden vor Schluss mit vier Punkten Vorsprung Tabellenführerinnen.