ÖFB-Torfrau wechselt zu Juventus Turin!

Die 21-Jährige wechselt aus Deutschland nach Italien. Beim 1. FC Nürnberg war sie gesetzt.

Larissa Rusek (21) wagt den nächsten Karriereschritt!

Die ÖFB-Torfrau wechselt aus der deutschen Frauen-Bundesliga vom 1. FC Nürnberg zu Juventus Turin nach Italien.

Dort unterschreibt die gebürtige Wienerin bis 2028. Rusek absolvierte im Herbst alle 14 Pflichtspiele bei Nürnberg, stand bei den Bayern seit Juli 2025 unter Vertrag. Davor spielte "Lary" Rusek für den USV Neulengbach.

Juventus liegt aktuell auf Platz sechs in Italien, nimmt aber auch an der UEFA Women's Champions League teil.

