HSV feuert Ex-SKN-Trainerin - Neuer Coach für ÖFB-Kickerinnen

Liese Brancao ist beim deutschen Frauen-Bundesligist HSV Geschichte. Wie die Hamburger bekannt geben, trennt man sich von der langjährigen Cheftrainerin der SKN-Frauen. Auch der österreichische Co-Trainer Gerhard Waldhart ist Geschichte.

Bis Saisonende übernimmt interimistisch mit Radolfo Cardoso ein langjähriger HSV-Nachwuchscoach. Ihn unterstützt vorübergehend Phil Nabaoui (U19-Co-Trainer).

Vier Spieltage vor Saisonende trennen die Hamburgerinnen mit Rang zwölf gerade einmal drei Punkte von einem Abstiegsplatz.

Karriere begann in Österreich

"Nach eingehender Analyse der sportlichen Entwicklung sowie intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass ein Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt notwendig ist", so HSV-Vorstand Eric Huwer.

Im Kader des Bundesligisten befinden sich mit Larissa Haidner, Michaela Croatto, Annalena Wucher, Melanie Brunnthaler und Sophie Hillebrand gleich mehrere ÖFB-Kickerinnen. Mit Hillebrand und Brunnthaler stehen zwei von ihnen im aktuellen A-Team-Kader von Alexander Schriebl.

Brancao war jahrelang Trainerin in Österreich, startete dort auch 2014 im Nachwuchs von Neulengbach ihre Laufbahn. Vergangenes Jahr absolvierte sie die UEFA Pro Lizenz beim ÖFB.