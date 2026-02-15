NEWS

ÖFB-Spielerin mit Tor und Assist in der Deutschen Bundesliga

Die 24-Jährige gewinnt mit dem HSV am Sonntag eindeutig und hat einen großen Anteil daran.

ÖFB-Spielerin mit Tor und Assist in der Deutschen Bundesliga Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Sophie Hillebrand spielte am Sonntag beim 4:0-Auswärtssieg des Hamburger SV bei der TSG Hoffenheim in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga eine tragende Rolle.

Die 24-jährige ÖFB-Teamspielerin besorgt in der 69. Minute den Endstand, nachdem sie zuvor den zweiten Treffer vorbereitete. Mit sechs Saisontoren liegt sie in der Liga-Schützenliste auf Platz zwölf. Aufzeigen konnte auch ÖFB-Teamstürmerin Melanie Brunnthaler mit zwei Torvorlagen.

Wichtiger Sieg für Klassenerhalt

Für den von Liese Brancao gecoachten HSV war es ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, er setzte sich zwei Punkte von der Abstiegszone ab. Am anderen Ende der Tabelle konnte der überlegene Leader FC Bayern jubeln, ohne zu spielen, weil Verfolger VfL Wolfsburg mit einem Heim-1:1 gegen den Vorletzten SGS Essen patzte.

In der italienischen Liga kam die 21-jährige Larissa Rusek zu ihrem Debüt bei Topklub Juventus Turin, beim 0:0 gegen Lazio Rom hielt sie ihr Tor dabei sauber.

