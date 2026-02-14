NEWS

ÖFB-Frauen-Cup: Austria löst Semifinal-Ticket

Neben Austria Wien stehen auch Sturm Graz und der LASK im Halbfinale des ÖFB-Frauen-Cups - letztes Semifinal-Ticket wird zwischen BW Linz und Salzburg vergeben.

ÖFB-Frauen-Cup: Austria löst Semifinal-Ticket Foto: © GEPA
Fußball-Bundesliga-Tabellenführer Austria Wien hat den Sprung ins Halbfinale des ÖFB-Frauen-Cups geschafft.

Der Vorjahresfinalist setzte sich am Samstag am Trainingsplatz neben der Generali Arena gegen die Spielgemeinschaft Südburgenland/TSV Hartberg mit 4:0 durch, darf damit weiter vom Premierentitel träumen und tankte Selbstvertrauen vor dem Viertelfinal-Heimrückspiel im Women's Europa Cup gegen Sparta Prag am Mittwoch. Nach dem 0:0 im Hinspiel ist dabei alles offen.

Die Partie der Wienerinnen hätte eigentlich im Stadion stattfinden sollen, wurde aufgrund des Regens aber kurzerhand außerhalb davon ausgetragen, um den Rasen vor dem Männer-Sonntag-Derby gegen Rapid zu schonen.

Anna Schorn (32.), Almedina Sisic (68.), Louise Schöffel (76.) und Yvonne Weilharter (91.) sorgten für den verdienten Heimerfolg der Achtelfinal-Bezwingerinnen von Titelverteidiger St. Pölten, denen die angeschlagene Katharina Schiechtl fehlte.

Auch LASK und Sturm im Halbfinale

Den Aufstieg schaffte auch Sturm Graz mit einem 2:1 am WFV-Platz in Hirschstetten gegen die Vienna. Den Sieg fixierten Sophie Maierhofer (30.) und Elisabeth Brandl (93.).

Der LASK zog mit einem 2:0 bei Zweitligist SG SK Austria Klagenfurt erstmals überhaupt in die Vorschlussrunde ein. Andrea Svibkova traf doppelt (42., 78.), trotz einer Unterzahlsituation ab der 27. Minute.

Zum Abschluss bekommt es am Sonntag (18.30 Uhr) im Hofmann Personal Stadion Gastgeber FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen mit Red Bull Salzburg zu tun. Das Halbfinale wird noch am Sonntag ausgelost, die Spiele finden dann am 4./5. April statt.

