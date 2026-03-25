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Klarer Sieg beschert Austria 16. Erfolg im 17. Frauenliga-Spiel

Damit liegen die "Veilchen" vorerst neun Punkte vor dem SKN St. Pölten.

Klarer Sieg beschert Austria 16. Erfolg im 17. Frauenliga-Spiel Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Sieg Nummer 16 im 17. Saisonspiel: Die Wiener Austria ist weiter voll auf Kurs in Richtung Premierentitel in der ADMIRAL Frauen-Bundesliga.

Die Truppe von Trainer Stefan Kenesei schlägt am Mittwoch in der Nachtragspartie der 15. Runde in der Generali Arena Schlusslicht Spielgemeinschaft Südburgenland/TSV Hartberg mit 5:0 und setzt sich vorerst neun Punkte von Verfolger und Titelverteidiger St. Pölten ab, der eine Partie weniger ausgetragen hat.

Doppel-Torschützin Katharina Schiechtl (21., 95.), Almedina Sisic (68.), Carina Wenninger (76.) und Tatjana Weiss (92.) sorgen für klare Verhältnisse.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Marie-Therese Höbinger - 51 Länderspiele (7 Tore)
19. Viktoria Pinther - 53 Länderspiele (2 Tore)

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