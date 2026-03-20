ÖFB: EM-Traum der U17-Frauen geplatzt

Das U17 Frauen-Nationalteam verpasst die Teilnahme an der EM 2026 in Nordirland.

Das Team von Teamchef Patrick Haidbauer unterliegt Frankreich im letzten Gruppenspiel in Belgrad klar mit 1:3.

Margot Collin (48./69.) und Lea Motyka (87.) bringen die "Equipe Tricolore" nach einer dominanten ersten Halbzeit auf Siegkurs. Der ÖFB-Auswahl gelingt durch Maya Lampl (89.) nur noch der 1:3-Ehrentreffer.

Nach der Teilnahme bei der letztjährigen EM auf den Färöer-Inseln ist Österreich heuer damit nicht vertreten.