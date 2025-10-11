Suche
    SKN St. Pölten SKN St. Pölten STP
    FC Sudburgenland FC Sudburgenland SUD
    Klarer Erfolg! St. Pölten-Frauen feiern einen Kantersieg

    Der Serienmeister verkürzt mit einem deutlichen Heimsieg zumindest vorübergehend den Rückstand zur Wiener Austria.

    Klarer Erfolg! St. Pölten-Frauen feiern einen Kantersieg Foto: © GEPA
    Der SKN St. Pölten feiert am neunten Spieltag in der ADMIRAL Frauen Bundesliga einen souveränen 6:0-Heimerfolg über Südburgenland.

    Bereits nach fünf Minuten bringt Ludmilia Matavkova die Gastgeberinnen mit 1:0 in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel sorgen Leila Peneau (20.) und Kess Elmore (39.) für eine komfortable 3:0-Halbzeitführung.

    In dieser Tonart führen die Niederösterreicherinnen das Heimspiel auch fort. Elmore schnürt dabei ihren Doppelpack (57.), ehe Jennifer Klein nur zwei Minuten danach für die 5:0-Führung sorgt.

    Die Mittelfeldakteurin verschießt in der Schlussphase noch einen Strafstoß (82.). Doch Isabel Aisleitner trifft zum verdienten 6:0-Endstand (87.).

    Damit kehren die SKN-Damen nach der 0:6-Auftaktpleite in der Ligaphase der Champions League gegen Atletico Madrid rasch auf die Siegerstraße zurück. Zudem verkürzen die Niederösterreicherinnen (22 Pkt.) den Abstand zur Wiener Austria (24) und der Tabellenspitze vorerst auf zwei Zähler.

    Die Veilchen können allerdings morgen zum Abschluss der neunten Runde ihre Tabellenführung mit dem Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz wieder ausbauen. 

     

     

     

