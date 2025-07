Historisches Triple für England-Teamchefin Wiegele

Sarina Wiegman hat es wieder geschafft. Ihre Engländerinnen entzauberten am Sonntagabend in Basel im Elfmeterschießen das favorisierte Spanien und bescherten der Niederländerin den dritten EM-Titel in Folge.

"Das erste Spiel zu verlieren und dann Europameister zu werden, ist unglaublich", jubelte die 55-Jährige.

Drei Triumphe bei einer EM in Serie hatte bisher nur Tina Theune mit der deutschen Auswahl (1997, 2001 und 2005) geholt.

Fünftes Finale am Stück

Wiegman hatte 2017 mit ihrem Heimatland Niederlande den EM-Pokal geholt, 2021 übernahm sie England und holte 2022 prompt den Titel in Wembley gegen Deutschland.

Addiert um die beiden verlorenen WM-Endspiele 2019 (mit den Niederländerinnen) und 2023 (mit England) bestritt sie das fünfte Endspiel bei WM oder EM nacheinander. In der Schweiz jubelte sie, obwohl England beim Turnier nur bedingt überzeugte.

Nach der erfolgreichen Revanche für das verlorene WM-Finale 2023 könnte ihr der Adelstitel "honorary damehood" (Ehrendame) verliehen werden, wie "The Telegraph" berichtete. Das weibliche Pendant zum "Sir" hätte demnach auch im Falle einer Niederlage gewinkt.

"Unglaubliche Trainerin"

Die "Königin der Löwinnen" hat eine simple Erfolgsformel: "Wir glauben immer daran, dass wir gewinnen können und geben niemals auf", sagte sie. Gegen Schweden holte Wiegmans Team ein 0:2 in der Schlussphase auf und siegte im Elfmeterschießen trotz vier vergebener Versuche.

Gegen Italien gelang der Ausgleich in der sechsten Minute der Nachspielzeit, das Siegtor dann in der 119. Minute. Und gegen Spanien kam man nach 0:1-Rückstand mit dem Ausgleich aus dem Nichts nach rund einer Stunde ins Spiel zurück.

"Sie ist eine unglaubliche Trainerin. Unser Assistent auch. Sie sind beide fantastisch", schwärmte Stürmerin Lauren Hemp nach dem Italien-Spiel. "Sie sind so ermutigend. Sie sind unglaubliche Menschen und ihnen liegt so viel an diesem Team." Für Co-Trainer Arjan Veurink (38) war es ein krönender Abschluss - nach dem EM-Finale übernimmt er als Bondscoach die Niederländerinnen von Andries Jonker.