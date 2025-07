"Dieses Team ist unglaublich" - England im Freudentaumel

England ist erneut Europameister bei den Frauen.

Die "Three Lions" setzten sich in einem dramatischen Finale gegen die favorisierten Spanierinnen erst im Elfmeterschießen mit 3:1 durch (Zum Spielbericht >>>). Damit hat England auch den Titel von vor drei Jahren erfolgreich verteidigt.

"Das Wort Team beschreibt genau, wer wir sind. Ich bin so stolz auf das Team und die Betreuerinnen. Besonders auf dem Feld, mit all den Herausforderungen, die wir hatten. Vom ersten Spiel an war es richtig hart. Es war Chaos, und das erste Spiel zu verlieren und dann Europameister zu werden, ist unglaublich", so England-Trainerin Sarina Wiegmann nach Schlusspfiff.

England zeigt Nervenstärke

Für Wiegmann ist es sogar der dritte EM-Titel in Folge. 2017 wurde sie mit der Niederlande Europameister, 2022 und 2025 mit England. Und das obwohl es im Endspiel von Basel lange Zeit nicht gut aussah.

Mariona Caldentey brachte Spanien in der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung (25.). Nach Seitenwechsel glich Alessia Russo für England vor 34.203 Zuschauern aus (57.). Am Ende ging es nach 120 Minuten ins Elfmeterschießen.

Zwar verschoss Englands Beth Mead den ersten Elfmeter, während Spaniens Patri Guijarro sicher verwandelte, doch danach zeigten die Spanierinnen Nerven. Ausgerechnet Weltfußballerin Aitana Bonmati als auch Caldentey scheiterten an Hannah Hampton.

Nachdem auch Paralluelo daneben geschossen hatte, sackte Chloe Kelly für England souverän den Sieg ein.

"Dieses Team ist unglaublich"

"Ich bin einfach so wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Ich bin so dankbar, hier stehen zu können. Ich hoffe, dass ganz England rauskommt und mit uns feiert", so Kelly.

Auch Torfrau Hampton war hoch erfreut: "Dieses Team ist unglaublich. Wir haben im ganzen Turnier gezeigt, dass wir von einem Rückstand zurückkommen können. Wir haben diesen Biss. Wir machen einfach weiter und haben das heute auch getan."

Durch den Sieg revanchierten sich die Engländerinnen auch für die Finalniederlage im WM-Finale 2023 gegen Spanien.

Bei den Spanierinnen ist nach der Pleite Enttäuschung angesagt. "Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr viele Emotionen übrig. Wir sind alle ausgelaugt. Ich muss um Entschuldigung bitten, weil es am Ende mein Fehler war. Gratulation an unsere Gegnerinnen. Wir waren meiner Meinung nach besser, aber manchmal ist das im Fußball nicht genug", so Kapitänin Aitana Bonmati.