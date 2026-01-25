Hillebrand beschert HSV-Frauen Sieg mit Doppelpack

Sophie Hillebrand ist am Sonntag ihr erster Doppelpack in der deutschen Frauen-Bundesliga gelungen.

Die 24-jährige ÖFB-Teamspielerin brachte den Hamburger SV gegen die SGS Essen in der 50. Minute in Führung und fixierte mit einem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit (93.) auch den 2:1-Endstand.

Ihre Saisontore Nummer vier und fünf waren ganz wichtige im Abstiegskampf, überholte die Truppe von Trainerin Liese Brancao doch Essen und ist in der 14er-Liga Zwölfter.

Wie Hillebrand spielte bei den Siegerinnen auch Stürmerin Melanie Brunnthaler durch. An der Tabellenspitze machte der FC Bayern mit der in der 80. Minute eingewechselten Barbara Dunst mit einem 3:0 gegen RB Leipzig den nächsten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Bei den nur auf Rang elf liegenden Leipzigerinnen spielte Annabel Schasching durch. Der Dritte Werder Bremen kam mit ÖFB-Torfrau Mariella El Sherif und Chiara D'Angelo gegen den 1. FC Nürnberg nur zu einem 1:1.