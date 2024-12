Frauen-Fußball-Serienmeister SKN St. Pölten hat die Champions-League-Saison punktlos beendet.

Die Niederösterreicherinnen verlieren am Mittwochabend mit einem Heim-1:2 gegen Hammarby auch ihr sechstes Gruppe-D-Spiel und bleiben damit bei ihrer dritten Teilnahme an der Gruppenphase der "Königsklasse" in Folge erstmals ohne Zählbarem. Gegen den schwedischen Topklub setzt es auswärts eine 0:2-Niederlage, das sind zugleich auch die einzigen Punkte von Hammarby.

Für die entscheidenden Tore vor nur 1.117 Zuschauern im Ausweichstadion Generali Arena in Wien sorgen Cathinka Tandberg (20.) und Julie Blakstad (22.) vor der Pause.

Schumacher muss in der Defensive aushelfen

Der einmal mehr ersatzgeschwächte heimische Bundesliga-Tabellenführer steigert sich erst in der 2. Hälfte und kam nach einem Lattenschuss von Mateja Zver (52.) durch Kamila Dubcova (83.) immerhin zum Anschlusstreffer.

St. Pölten startet mit zwei aufgrund von Ausfällen nötig gewordenen Änderungen gegenüber dem 0:2 bei Manchester City. Stürmerin Rita Schumacher muss diesmal als Linksverteidigerin aushelfen, vorne darf sich Valentina Mädl versuchen.

Liese Brancao setzt auf ein 4-3-2-1-System, ihre Auswahl findet aber überhaupt nicht in die Partie. Die Schwedinnen schnüren die Gastgeberinnen in der eigenen Hälfte ein und finden immer wieder Lücken, um gefährlich zu werden.

Doppelschlag entscheidend

(Artikel wird unter dem Video fortgesetzt)

Blakstad zielt nach idealem Vallotto-Zuspiel noch aus bester Position vorbei (7.), Emilie Joramo trifft den Ball nicht richtig (8.). In der 20. Minute sind dann aller guten Dinge drei. Nach weiter Andersson-Flanke köpfelt Tandberg ein, Carina Schlüter kann nicht mehr entscheidend abwehren. Gerade einmal zwei Minuten später muss die Deutsche wieder hinter sich greifen. Smilla Holmberg kann sich auf der Seite einfach gegen Schumacher durchsetzen und ihre Hereingabe drückt Blakstad direkt über die Linie.

Tandberg (28.), Anna Josendal mit einem Stangenschuss (34.) und Vilde Hasund lassen weitere Möglichkeiten aus. Auf echte Chance der Niederösterreicherinnen wartet man vergeblich. Das ändert sich nach Wiederbeginn dank der schon in der 33. Minute für Schumacher eingewechselten Zver. Zuerst fehlt bei ihrem Lattenschuss nicht viel, dann geht ein Weitschuss von ihr vorbei (65.).

Hammarby verwaltet nur noch die Führung und wurde dafür bestraft. Nach einem Zver-Eckball und einer Kopfball-Klärung passt ein Dubcova-Volleyschuss genau. In der Folge kann Andrea Glibo noch beinahe ausgleichen, scheitert aber (87.). Den Gruppensieg holt sich noch Titelverteidiger FC Barcelona mit einem 3:0 gegen ManCity.

Zinsberger bei Arsenal auf der Bank

Im Duell zwischen Arsenal und dem FC Bayern München bleibt ein Österreicher-Duell aus. Beim 3:2-Sieg der "Gunners" sitzt Torfrau Manuela Zinsberger genauso auf der Bank wie ÖFB-Teamkollegin Laura Wienroither, bei den Bayern spielt Sarah Zadrazil durch.

Arsenal sichert sich damit den Gruppensieg, die Bayern sind allerdings ebenfalls weiter.