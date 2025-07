Norwegen steht nach dem zweiten 2:1-Zittersieg im zweiten Spiel im Viertelfinale der Frauen-Fußball-EM in der Schweiz.

Nach den Schweizerinnen rangen die Norwegerinnen am Sonntag in Sion auch das Überraschungsteam aus Finnland nieder. Frau des Spiels war Norwegens Topstar Caroline Graham Hansen. Die Angreiferin vom FC Barcelona forcierte vor der Pause ein Eigentor (3.) und erzielte den entscheidenden Treffer im Finish selbst (84.).

Außenseiter Finnland war über weite Strecken das bessere Team. Nach einer starken Kombination und Zuspiel von Oona Siren gelang Oona Sevenius der Ausgleich (32.).

Glücklicher Siegestreffer

Drei Minuten nachdem sie den ersten Matchball ausgelassen hatte, schlug Graham Hansen dann etwas glücklich zu. Eine für Hegerberg gedachte Flanke der 30-Jährigen ging via Innenstange ins Tor.

Durch das 2:0 der Schweiz über Finnland ist der Gruppensieg für Norwegen fix (Spielbericht zur Parallelpartie>>>).

Der zweimalige Europameister war zuletzt zweimal in Folge in der EM-Gruppenphase ausgeschieden, kann sich nun am letzten Spieltag gegen die ausgeschiedenen Isländerinnen aber zurücklehnen.