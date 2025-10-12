Suche
    Austria bleibt in der gesamten Hinrunde makellos

    Zum Abschluss der neunten Runde gibt es einen klaren Erfolg für die "Veilchen", während Sturm eine Heimniederlage einsteckt.

    Austria bleibt in der gesamten Hinrunde makellos Foto: © GEPA
    Textquelle: © APA

    Die Wiener Austria hat die gesamte Hinrunde der ADMIRAL Frauen-Bundesliga ohne Punktverlust überstanden.

    Der Tabellenführer fertigte Schlusslicht Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz zum Abschluss der 9. Runde mit 6:1 ab und liegt damit fünf Punkte vor Serienmeister SKN St. Pölten.

    Die Niederösterreicherinnen hatten schon am Samstag die Spielgemeinschaft FC Südburgenland/TSV Hartberg mit 6:0 besiegt.

    Courtney Strode (41./Elfmeter, 69.), Chiara Pucci (45.), Almedina Sisic (47.), Yvonne Weilharter (77.) und Maria Agerholm (88.) sorgten in der Generali Arena für klare Verhältnisse und eine gelungene Generalprobe vor dem Qualifikations-Rückspiel zum Women's Europa Cup am Mittwoch (19:45 Uhr) gegen Slavia Prag. Dabei muss vor eigenem Publikum ein 1:2 aus dem ersten Match aufgeholt werden, um ins Achtelfinale einzuziehen.

    Im zweiten Sonntagsspiel der Liga behielt der Vierte Altach beim Dritten Sturm Graz mit 2:0 die Oberhand und rückte dem Tabellennachbarn damit bis auf zwei Zähler nahe.

