Frankreichs Frauen lassen Wales keine Chance

Frankreichs Frauen gewinnen auch ihr zweites EM-Spiel. Gegen Wales siegt man klar mit 4:1.

Frankreich geht in St. Gallen in der 8. Minute nach einem Eckball durch Clara Mateo, die mit dem zweiten Kontakt technisch meisterhaft trifft, erstmals in Führung.

Sehr schnell gelingt den Außenseiterinnen jedoch der Ausgleich durch Jessica Fishlock (13.), die im Strafraum glücklich an den Ball kommt, dann aber blitzschnell schaltet. Es ist das erste EM-Tor für Wales. Die Französinnen haben fortan leichte Vorteile, werden aber nicht zwingend. Dennoch kommen sie durch einen fast zu lässig geschossenen Foulelfmeter von Kadidiatou Diani (45.+1) zur erneuten Führung.

Wales bleibt glücklos

Ein Geschenk der walisischen Torfrau Safia Middleton-Patel, die den Ball ohne Not im Strafraum verliert, nimmt Amel Majri (53.) dankend zum 3:1 an. Spätestens nach dem Treffer von Grace Geyoro (63.) nach Diani-Vorlage ist klar, dass sich Frankreich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen wird. Wales mobilisiert in der Schlussphase zwar alles, ein Tor glückt jedoch nicht mehr.

Die Französinnen haben mit zwei Siegen nun die beste Ausgangslage für das Gruppen-Finale am Sonntag. England und die Niederlande halten jeweils bei drei Punkten, die "Lionesses" haben aber den Vorteil des gewonnenen direkten Duells in der Hinterhand.

Die Niederlande bekommen es zum Abschluss mit Frankreich zu tun, England trifft in einem britischen Duell auf Wales (jeweils 21:00 Uhr). Die Waliserinnen haben nur noch minimale Chancen auf das Weiterkommen.