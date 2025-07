Frauen-EM: England fertigt Niederlande ab

Die englischen Fußball-Europameisterinnen haben nach dem Auftakt-1:2 gegen Frankreich den vorzeitigen Abschied bei der EM in der Schweiz abgewendet.

Am Mittwoch setzt sich England in Zürich gegen die Niederlande mit 4:0 (2:0) durch und schreibt damit eindrucksvoll die ersten drei Punkte an.

England beginnt als besseres Team und hat die Niederländerinnen, die sich defensiv überfordert und vorne harmlos präsentieren, von da an unter Kontrolle. Wären die Engländerinnen im Abschluss etwas präziser gewesen, hätte die Partie schon nach 45 Minuten praktisch entschieden sein können.

In der 22. Minute erzielt Lauren James ihr erstes Tor: Mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze bezwingt die Chelsea-Stürmerin Arsenal-Torhüterin Daphne van Domselaar. Kurz vor dem Pausenpfiff besorgt Bayern-Legionärin Georgia Stanway (45.+2) mit einem leicht abgefälschten Gewaltschuss das 2:0.

Noch zwei Treffer nach Halbzeit

Ein Kopfball von Alessia Russo (50.) hätte den dritten Treffer bedeutet, der wird jedoch nach VAR-Intervention wegen Abseits zurückgenommen. James holt das Tor nach einem Chancen-Gewirr in der 60. Minute nach, Ella Toone (67.) erhöht mit einem haltbar scheinenden Schuss auf 4:0. Den letzten Widerstand leisten die Gegenspielerinnen da nicht mehr.

Beide Teams halten nun bei drei Punkten, England hat aber den Vorteil des gewonnenen direkten Duells in der Hinterhand. Die Niederlande bekommen es am Sonntag mit Frankreich zu tun, die "Lionesses" England treffen in einem britischen Duell auf Wales (jeweils 21:00 Uhr).