Abgangswelle beim SKN: Nächste Kickerin nach Deutschland

SKN St. Pölten Rush verliert eine weitere Leistungsträgerin. ÖFB-Teamspielerin Chiara d'Angelo wechselt zum SV Werder Bremen.

Die Verteidigerin geht damit dem Ruf ihrer ehemaligen Klubkolleginnen Laura Sieger, Melanie Brunnthaler (beide HSV), Claudia Wenger und Valentina Mädl (beide Leverkusen) nach, die es allesamt ebenfalls in die Deutsche Bundesliga zog.

Die 20-jährige d'Angelo gab im Frühjahr ihr ÖFB-Debüt unter Teamchef Alexander Schriebl. Im Vorjahr gehörte sie jenem U20-Team an, das erstmals an einer WM teilnahm. In Kolumbien schaffte es die ÖFB-Auswahl bis ins Achtelfinale.

Ihre Schwester Theresa hat auch einen neuen Verein gefunden. Die 18-jährige Stürmerin wechselt von Blau-Weiß Linz zu Red Bull Salzburg.

