Die Wiener Austria läuft in der zweiten Quali-Runde zum Women's Europa Cup einem Rückstand hinterher. Im Hinspiel bei Slavia Prag muss sich Österreichs Tabellenführer am Mittwoch 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Die eingewechselte Courtney Strode trifft erst in der 90. Minute für die eine halbe Stunde in Überzahl spielende Austria. Das Rückspiel in Wien ist am kommenden Mittwoch (19:45 Uhr) angesetzt, der Sieger steht im Achtelfinale des Bewerbs.

Austria netzt spät und hat in der Nachspielzeit Glück

Slavia ist die bessere Elf und geht durch Klara Cvrckova schon in der 10. Minute in Führung. Die Abwehr der Wienerinnen agiert in der Aktion zu zaghaft. Austria-Coach Stefan Kenesei sieht, dass sein Team wenig Zugriff auf die Partie hat und gegen die ballsicheren Tschechinnen oft hinterherrennt. Nach einer Stunde agiert die Austria aber in Überzahl.

Slavias Kristyna Ruzickova sieht glatt Rot, nachdem sie gegen Anna Schorn nachtrat. Die Tschechinnen legen dennoch unter Mithilfe der Gegnerinnen nach. Yvonne Weilharters technischer Fehler ermöglicht Tamara Moravkova das 2:0 (70.).

Die Austria erhöht im Finish den Druck, US-Stürmerin Strode ist nach einer verlängerten Flanke aus wenigen Metern zur Stelle. Spät in der Nachspielzeit hat die Austria noch Glück, als Slavia nach einem Konter nur die Stange trifft.

Der UEFA Women's Europa Cup wird in der Saison 2025/26 das erste Mal ausgetragen. Die Austria ist nach dem Ausscheiden in der Qualifikation zur UEFA Women's Champions League (gegen Paris FC) in den Bewerb gerutscht. Im Europa Cup gibt es keine Liga- oder Gruppenphase. Das Turnier wird – inklusive Finale – im K.o.-Format ausgetragen.