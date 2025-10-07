Suche
    news

    1:7! Debakel für Naschenweng und FC Bayern zum WCL-Auftakt

    Der Auftakt verläuft für das Team um die ÖFB-Teamspielerin überhaupt nicht nach Plan. Auch Manuela Zinsberger und der FC Arsenal verlieren ihre Auftaktpartie.

    1:7! Debakel für Naschenweng und FC Bayern zum WCL-Auftakt Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at/APA

    Bayern München ist mit einer heftigen Niederlage in die Women's Champions League gestartet.

    Die deutschen Meisterinnen verlieren am Dienstag auswärts gegen den FC Barcelona mit 1:7 und müssen zum ersten Mal seit 13 Pflichtspielen eine Niederlage hinnehmen. Die Finalistinnen der vergangenen Saison um die frischgebackene Weltfußballerin Aitana Bonmati führen bereits zur Pause mit 4:1 und treffen nach dem Seitenwechsel noch drei Mal. Ein Tor wird den Spanierinnen nach VAR-Eingriff zudem aberkannt.

    ÖFB-Teamspielerin Katharina Naschenweng kommt in der 41. Minute beim Stand von 3:1 für die Gastgeberinnen in die Partie und spielt anschließend durch.

    Weiters verliert Titelverteidiger Arsenal ohne ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger, die nur auf der Ersatzbank sitzt, gegen Olympique Lyon 1:2 (1:2). Der FC Paris trennt sich zudem 2:2 gegen den OH Leuven aus Belgien, Juventus Turin besiegt Benfica Lissabon mit 2:1.

    Mehr zum Thema

    Zu klein! Londoner Großklub plant Stadion-Vergrößerung

    Zu klein! Londoner Großklub plant Stadion-Vergrößerung

    England - Premier League
    30
    PSG dreht den CL-Schlager bei Barcelona in der 90. Minute

    PSG dreht den CL-Schlager bei Barcelona in der 90. Minute

    Champions League - Spielbericht
    14
    Souveräner Heimsieg! Arsenal legt Liverpool vor

    Souveräner Heimsieg! Arsenal legt Liverpool vor

    England - Premier League
    1
    "Visit Rwanda": Zwischen Rad-WM, Fußball-Topklubs und Krieg

    "Visit Rwanda": Zwischen Rad-WM, Fußball-Topklubs und Krieg

    Mehr Sport - Sonstiges
    Spektakuläre Wende! Arsenal gewinnt bei Newcastle spät

    Spektakuläre Wende! Arsenal gewinnt bei Newcastle spät

    England - Premier League
    1
    Arsenal verlängert mit Abwehrchef

    Arsenal verlängert mit Abwehrchef

    England - Premier League
    Ballon d'Or 2025: Das sind die Gewinner

    Ballon d'Or 2025: Das sind die Gewinner

    Sonstiges
    15
    EFL-Cup: Tottenham feiert mit Danso souveränen Heimsieg

    EFL-Cup: Tottenham feiert mit Danso souveränen Heimsieg

    England - League Cup

    Kommentare