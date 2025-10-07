Bayern München ist mit einer heftigen Niederlage in die Women's Champions League gestartet.

Die deutschen Meisterinnen verlieren am Dienstag auswärts gegen den FC Barcelona mit 1:7 und müssen zum ersten Mal seit 13 Pflichtspielen eine Niederlage hinnehmen. Die Finalistinnen der vergangenen Saison um die frischgebackene Weltfußballerin Aitana Bonmati führen bereits zur Pause mit 4:1 und treffen nach dem Seitenwechsel noch drei Mal. Ein Tor wird den Spanierinnen nach VAR-Eingriff zudem aberkannt.

ÖFB-Teamspielerin Katharina Naschenweng kommt in der 41. Minute beim Stand von 3:1 für die Gastgeberinnen in die Partie und spielt anschließend durch.

Weiters verliert Titelverteidiger Arsenal ohne ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger, die nur auf der Ersatzbank sitzt, gegen Olympique Lyon 1:2 (1:2). Der FC Paris trennt sich zudem 2:2 gegen den OH Leuven aus Belgien, Juventus Turin besiegt Benfica Lissabon mit 2:1.