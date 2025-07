Austria Wien holt Mittelfeldspielerin von Italo-Topklub

Interessanter Neuzugang für die Frauenmannschaft des FK Austria Wien!

Wie die Favoritnerinnen am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgeben, wechselt Mittelfeld-Talent Elisa Pfattner vom italienischen Top-Klub Juventus Turin an den Verteilerkreis und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

Die 21-Jährige war bereits seit 2023 an den USV Neulengbach verliehen und schließt sich nun den "Veilchen" fix an.

"Ich bin sehr froh, meinen nächsten Schritt bei der Austria zu gehen und mich dort beweisen zu können. Die Austria ist ein ambitionierter Klub, der sich nicht nur in Österreich, sondern auch international weiterentwickeln will und mit dem Frauenteam Großes vorhat. Ich werde mein Bestes für den Verein geben und freue mich auf die Zeit, die vor mir liegt", so Pfattner über den Transfer.

Bereits mit 16 Jahren zu Juventus

Die gebürtige Südtirolerin wechselte im Alter von 16 Jahren zur Alten Dame und unterzeichnete 2023 ihren ersten Profivertrag.

Danach folgte der Wechsel nach Neulengbach - nun geht es für Pfattner zum Vizemeister der Frauen-Bundesliga. Aufseiten der Wiener zeigte man sich ob der Neuverpflichtung höchst erfreut.

"Wir sind unglaublich froh, dass wir Elisa für unser Projekt gewinnen konnten. Sie war schon lange auf unserem Radar, umso schöner, dass wir mit Juventus eine Einigung für einen permanenten Wechsel erzielen konnten. Eine Spielerin mit ihrer Qualität und Ausstrahlung wird uns auf und neben dem Platz enorm weiterhelfen", erklärt Cheftrainer Stefan Kenesei.

𝐄𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐏𝐟𝐚𝐭𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐰𝐞𝐜𝐡𝐬𝐞𝐥𝐭 𝐳𝐮 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐖𝐢𝐞𝐧 💜



✍️ Die 21-Jährige kommt vom @juventusfc und war zuletzt an den USV Neulengbach verliehen. Die gebürtige Südtirolerin unterschreibt bei den Veilchen einen Vertrag bis Sommer 2027.#faklive

📸 @MrShaked — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 2, 2025