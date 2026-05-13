Austria-Frauen wollen im Cup ersten Schritt zum Double machen

Im dritten Cup-Finale en suite soll es für die Fußballerinnen von Austria Wien am Donnerstag (14.30 Uhr/live ORF 1) endlich klappen.

Die Wienerinnen laufen vor über 2.600 Fans als klare Favoritinnen gegen Red Bull Salzburg ins neue Sport-Club-Stadion ein und haben somit auch den Heimvorteil im Rücken.

Austria-Kapitänin Carina Wenninger, die je einen Titel in Deutschland bzw. Italien geholt hat, bringt es auf den Punkt: "Druck ist ein Privileg."

Austria auf Double-Kurs

Sie habe lieber Druck, als "um die goldene Ananas" zu spielen. Für die Austrianerinnen, die auch in der Liga auf Meisterkurs liegen, steht nichts weniger als das Double auf der Wunschliste.

Dazu beitragen solle auch eine starke Verteidigung, wovon nur sechs Gegentore in der Liga zeugen. "Wir verteidigen sehr gut als Mannschaft.

Es ist eine Mischung aus Qualität und harter Arbeit", weiß Wenninger. "Wenn wir so knapp davor sind, dass wir einen oder zwei Titel gewinnen können, dann wollen wir das unbedingt."

"Wollen den Cuptitel unbedingt"

Ihr Coach Stefan Kenesei glaubt, dass seine Mannschaft aus den verlorenen Cup-Finalspielen gegen St. Pölten etwas gelernt hat. Man müsse zu hundert Prozent da sein.

"Das will ich von meiner Mannschaft sehen, dass uns das gelingt. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir uns den Titel holen können. Wir wollen den Cuptitel unbedingt holen und uns glücklich machen."

Der Heimvorteil könne wesentlich sein, vor allem die doch weit größere Kulisse. "Das kann uns schon noch Kraft geben."

Salzburg in der Außenseiterrolle

Während die Männer von RB Salzburg seit drei Saisonen ohne Titel sind, könnten die Frauen mit einem Cup-Coup für eine Überraschung sorgen. Immerhin war das bisher letzte Ligaduell torlos verlaufen.

"Es ist gut zu wissen, dass wir schon auf Augenhöhe waren. Aber es ist ein anderes Spiel", sagte Salzburg-Kapitänin Lucia Orkic im Vorfeld. "Wir versuchen, den Fokus auf unsere Leistung zu legen." Man werde versuchen, so lange wie möglich kein Gegentor zu bekommen.

Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic lobt die Austria für ihre Qualität und Erfahrung. "Aus diesem Grund gehen sie als Favorit in dieses Spiel. Wir wissen, dass es eine Herausforderung sein wird."

Salzburgerinnen auch auf Elferschießen eingestellt

Die Einstellung werde entscheidend sein. "Ich sehe das als unsere Chance, weil wir uns das in der Saison Schritt für Schritt erarbeitet haben." Auf dem Weg ins Finale hat Salzburg kein einziges Gegentor erhalten, ein Elfmeterschießen könnte da durchaus auch entscheiden.

"Wir werden es definitiv trainieren, das haben wir vor jedem Cupspiel gemacht. Wir wollen auf alles vorbereitet sein", erklärte Pavlovic.

Ein Titel würde seinem Team in Salzburg einen neuen Stellenwert geben. "Es wäre natürlich ein besonderer Moment für unser junges Team und den Club und die Entwicklung des Frauenfußballs in Salzburg und in ganz Österreich."