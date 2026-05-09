FK Austria Wien FK Austria Wien FAK SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Endstand
3:1
2:0 , 1:1
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Auf Titelkurs: Austria-Frauen gewinnen erstmals im OPO

Das Team von Stefan Kenesei kann gegen Sturm nach zwei Remis in der Meistergruppe zum ersten Mal voll anschreiben.

Auf Titelkurs: Austria-Frauen gewinnen erstmals im OPO Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FK Austria Wien Frauen jubeln über den ersten Sieg in der Meistergruppe.

Am 21. Spieltag der ADMIRAL Frauen-Bundesliga gewinnen die Veilchen mit 3:1 gegen Sturm Graz. Nach zwei Remis gegen Salzburg und den SKN hat die Austria nun vorerst sieben Punkte Vorsprung auf St. Pölten.

Ein Doppelschlag in der ersten Hälfte bringt die Gastgeberinnen auf Siegkurs: Uka (34.) trifft zur Führung, ehe Schöffel nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöht.

Kurz nach Seitenwechsel besorgt Wenninger schon die Vorentscheidung durch einen Elfmeter (47.), Deutsch kann in der 88. Minute nur noch Ergebniskosmetik für die Grazerinnen betreiben, die mit 37 Zählern auf Rang drei der Meistergruppe liegen.

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