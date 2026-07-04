NEWS

Auch für U19-Frauen ist Spanien zu groß - nun wartet Deutschland!

Gegen Spanien bleibt die ÖFB-U19 im letzten EURO-Gruppenspiel unbelohnt, dafür wartet nun im Halbfinale ein Schmankerl.

Auch für U19-Frauen ist Spanien zu groß - nun wartet Deutschland! Foto: © ÖFB/Laureen Wilhelm
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die ÖFB-Frauen-U19 (Jahrgang 2007) unterliegt im letzten Gruppenspiel der Europameisterschaft dem Titelverteidiger Spanien 1:2.

Mit dem fixen Halbfinale schon in der Tasche, müssen die Österreicherinnen Gegentore durch Alba Cerrato (19.) und Elene Gurtubay (43.) hinnehmen. Emira Makalic sorgt nach einer Ecke per Kopf für den Anschlusstreffer, der Ausgleich gelingt nicht mehr.

Im historisch ersten Semifinale eines österreichischen Frauen-Nachwuchsnationalteams treffen die U19-Frauen am Dienstag, 7. Juli, auf Nachbar Deutschland.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

21. Marie-Therese Höbinger - 51 Länderspiele (7 Tore)
19. Julia Hickelsberger-Füller - 53 Länderspiele (9 Tore)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Austria Wien holt Nationalspielerin Hanshaw!

Austria Wien holt Nationalspielerin Hanshaw!

Frauen-Fußball
19
Admira-Nachwuchscoach folgt Senft zum KSC

Admira-Nachwuchscoach folgt Senft zum KSC

International
Austria beendet Trainingslager mit einem Remis

Austria beendet Trainingslager mit einem Remis

Bundesliga
1
Wimbledon: Rybakina und Swiatek scheiden früh aus

Wimbledon: Rybakina und Swiatek scheiden früh aus

Tennis
2
WM LIVE: Achtelfinale Kanada - Marokko

WM LIVE: Achtelfinale Kanada - Marokko

Fußball WM
3
WM live: Dieser TV-Sender zeigt Kanada gegen Marokko

WM live: Dieser TV-Sender zeigt Kanada gegen Marokko

Fußball WM
Unrühmlicher Rekord! Pechvogel der WM kommt aus Ägypten

Unrühmlicher Rekord! Pechvogel der WM kommt aus Ägypten

2

Kommentare

ÖFB-U19-Damen ÖFB-Frauen-Team Fußball Frauen-Fußball