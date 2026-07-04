Auch für U19-Frauen ist Spanien zu groß - nun wartet Deutschland!

Die ÖFB-Frauen-U19 (Jahrgang 2007) unterliegt im letzten Gruppenspiel der Europameisterschaft dem Titelverteidiger Spanien 1:2.

Mit dem fixen Halbfinale schon in der Tasche, müssen die Österreicherinnen Gegentore durch Alba Cerrato (19.) und Elene Gurtubay (43.) hinnehmen. Emira Makalic sorgt nach einer Ecke per Kopf für den Anschlusstreffer, der Ausgleich gelingt nicht mehr.

Im historisch ersten Semifinale eines österreichischen Frauen-Nachwuchsnationalteams treffen die U19-Frauen am Dienstag, 7. Juli, auf Nachbar Deutschland.