Titel verteidigt! England ist erneut Europameister

England ist Europameister!

Die "Three Lions" besiegen die "Furia Roja" im Finale der Frauen-Europameisterschaft in Basel im Elfmeterschießen mit 3:1. Nach 120 Minuten trennen sich die beiden Teams noch mit einem 1:1.

Nach einer starken Anfangsphase von England übernehmen die Spanierinnen die Kontrolle über das Geschehen. Trotzdem haben die Engländerinnen nach einem Patzer von Colls die große Chance auf die Führung. Hemp scheitert im Abschluss aber an der Torfrau (19.).

Wenige Minuten später macht es der Favorit besser. England-Legionärin Mariona köpft eine Hereingabe aus wenigen Metern ins Netz (25.). Auch nach dem Führungstreffer ist Spanien klar spielbestimmend, trotzdem bleibt es nur beim 1:0.

England kommt aus dem Nichts zum Ausgleich

Und so kommt es wie es kommen muss: Aus dem Nichts gleichen die Engländerinnen nach Seitenwechsel aus. Russo köpfelt aus zentraler Position eine Flanke platziert ins Eck zum Ausgleich (57.).

In weiterer Folge haben beide Teams ihre Chancen auf den Siegtreffer. Doch Kelly (69.) bzw. Pina (74.) lassen gute Gelegenheiten ungenutzt. Dadurch geht es mit einem 1:1 in die Verlängerung.

Auch in dieser ist Spanien weitestgehend spielbestimmend, vor dem Tor fehlen jedoch die Ideen. Die beste Chance in der Verlängerung lässt Paralluelo liegen (105.+2). Und so geht es ins Elfmeterschießen.

Weil Spanien dort dreimal vergibt, schießt Kelly die Engländerinnen zum Titel.

