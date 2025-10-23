Roter Stern Belgrad verliert bei Braga - und Arnautovic

Roter Stern Belgrad bleibt auch im dritten Spiel in der UEFA Europa League sieglos.

Der serbische Meister muss sich nach dem Remis zum Auftakt gegen Celtic und der 1:2-Niederlage beim FC Porto auch Sporting Braga geschlagen geben. In Portugal setzt es ein 0:2.

Die Gastgeber gehen in der 22. Minute durch Fran Navarro in Führung, kurz darauf verliert Roter Stern Marko Arnautovic, der nach einem Foul an ihm verletzt liegen bleibt (Alle Infos >>>). Für die Entscheidung sorgt der eingewechselte Mario Dorgeles (72.).

Florian Grillitsch steht bei den Portugiesen nicht im Kader.

Go Ahead Eagles überraschen gegen Aston Villa

Ebenfalls eine Niederlage hinnehmen muss Flavius Daniliuc mit FC Basel. Die Schweizer verlieren bei Olympique Lyon knapp mit 0:2.

Corentin Tolisso besorgt bereits in der dritten Minute die Führung, Afonso Moreira erhöht spät auf 2:0 (90.). Daniliuc spielt bei den Gästen in der Innenverteidigung durch.

Nikolas Sattlberger und KRC Genk holen indes ein 0:0 gegen Real Betis. Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler spielt bei den Belgiern über die volle Distanz, Tobias Lawal fehlt mit einer Knieverletzung.

Siege feiern ebenfalls Brann Bergen (3:0 gegen die Glasgow Rangers), Fenerbahce (1:0 gegen den VfB Stuttgart) und Bologna (2:1 bei FCSB Bukarest).

Die Go Ahead Eagles besiegen Aston Villa zuhause etwas überraschend mit 2:1. Der niederländische Klub dreht einen frühen Rückstand nach Treffer von Evann Guessand (4.) durch Mathis Suray (42.) und Mats Deijl (61.).