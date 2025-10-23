Marko Arnautovic musste beim Europa-League-Gastspiel von Roter Stern Belgrad bei Sporting Braga vorzeitig ausgewechselt werden.

Der ÖFB-Star ging in der 30. Spielminute nach einem Zusammenstoß mit Braga-Verteidiger Gustaf Lagerbielke zu Boden, hielt sich sein linkes Knie und schrie vor Schmerzen.

Nach langer Behandlung wurde der Rekordtorschütze des österreichischen Nationalteams in der 37. Spielminute gestützt vom Platz gebracht, für ihn kam der Brasilianer Bruno Duarte ins Spiel.

Zur Pause führte Sporting Braga - ÖFB-Legionär Florian Grillitsch steht nicht im Kader - nach einem Tor von Fran Navarro mit 1:0.