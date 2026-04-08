Grillitsch with a sensational flick finish 😮💨#UEL pic.twitter.com/5pnFjjv3nr— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 8, 2026
-
Florian Grillitsch
-
Cucho Hernandez
Grillitsch-Fersler zu wenig: Braga mit Hinspiel-Remis gegen Betis
Der ÖFB-Teamspieler bringt Braga sehenswert mit 1:0 in Führung - am Ende müssen sich die Portugiesen mit einem Remis begnügen.
Florian Grillitsch hat im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League mit einem Traumtor aufgezeigt.
Nach einem Eckball von Diego Rodrigues auf den kurzen Pfosten vollstreckt der ÖFB-Teamspieler per Ferse ins lange Eck und sorgt für die frühe Führung für die Hausherren.
Real Betis kommt vom Punkt zum Ausgleich
Die Gäste werden mit Dauer der Partie stärker und belohnen sich nach rund einer Stunde: Cucho Hernandez verwandelt einen Foulelfmeter ins linke obere Eck zum Ausgleich (61.).
In den Schlussminuten hat der eingewechselte Antony noch den Sitzer auf den späten Sieg am Fuß, zirkelt den Ball jedoch knapp über das Tor.
So bleibt es bei einem durchaus verdienten 1:1. Das Rückspiel steigt am Donnerstag, 16. April, in Sevilla.