Keine Tore fallen am fünften Spieltag der Europa League zwischen Viktoria Pilsen und dem SC Freiburg.

Dabei haben beide Mannschaften beste Möglichkeiten. Dass die Partie torlos endet, ist aber auch der starken Leistung von Pilsen-Goalie Florian Wiegele zu verdanken, der die besten Chancen der Breisgauer (etwa einen Abschluss von Mazambi in Minute 74.) zunichtemacht.

Bei Freiburg stehen mit Philipp Lienhart und Junior Adamu (zur Halbzeit ausgewechselt) gleich zwei Österreicher in der Startelf.

Durch den Punktgewinn steht Freiburg auf Rang der der Europa-League-Tabelle, Pilsen ist Neunter.