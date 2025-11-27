Klare Pleite für Ljubicic und Co.
Im Duell zwischen OSC Lille und Dinamo Zagreb muss das Team von Dejan Ljubicic eine bittere 0:4-Niederlage hinnehmen.
Ljubicic spielt bis zur 62. Minute, da liegt Dinamo nach Toren von Correia (21.) und Mikau (36.) bereits 0:2 zurück. Igamane (69.) und Andre (86.) schrauben das Ergebnis noch in die Höhe. Lille hält durch den Sieg bei neun Punkten und springt auf Rang sieben. Dinamo bleibt bei sieben Punkten.
Celtic-Party in Rotterdam
Celtic Glasgow feiert auswärts bei Feyenoord Rotterdam einen 3:1-Sieg. Ueda bringt die Gastgeber in Minute elf in Führung, noch vor der Pause dreht Celtic das Spiel aber mit Toren von Yang Hyun-Jun und Hatate. Nygren macht in Minute 82 den Deckel drauf.
AS Rom fügt Tabellenführer FC Midtjylland beim 2:1 die erste Niederlage des Bewerbs zu, Aston Villa gewinnt daheim gegen die Young Boys 2:0 und hält nun bei zwölf Punkten. Porto lässt Schlusslicht Nizza keine Chance (3:0), Fenerbahce und Ferencvaros teilen beim 1:1 die Punkte. Auch PAOK und Brann Bergen spielen 1:1-Unentschieden. Ludogorez Rasgrad gewinnt gegen Celta Vigo 3:1.