NEWS

Europa League: Kein Sieger im Österreicher-Duell

Keine Tore fallen im Österreicher-Duell zwischen Pilsen und Freiburg. Ljubicic und Dinamo Zagreb sind chancenlos, Celtic feiert den nächsten Sieg.

Europa League: Kein Sieger im Österreicher-Duell Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Keine Tore fallen am fünften Spieltag der Europa League zwischen Viktoria Pilsen und dem SC Freiburg.

Dabei haben beide Mannschaften beste Möglichkeiten. Dass die Partie torlos endet, ist aber auch der starken Leistung von Pilsen-Goalie Florian Wiegele zu verdanken, der die besten Chancen der Breisgauer (etwa einen Abschluss von Mazambi in Minute 74.) zunichtemacht.

Bei Freiburg stehen mit Philipp Lienhart und Junior Adamu (zur Halbzeit ausgewechselt) gleich zwei Österreicher in der Startelf.

Durch den Punktgewinn steht Freiburg auf Rang der der Europa-League-Tabelle, Pilsen ist Neunter.

Klare Pleite für Ljubicic und Co.

Im Duell zwischen OSC Lille und Dinamo Zagreb muss das Team von Dejan Ljubicic eine bittere 0:4-Niederlage hinnehmen.

Ljubicic spielt bis zur 62. Minute, da liegt Dinamo nach Toren von Correia (21.) und Mikau (36.) bereits 0:2 zurück. Igamane (69.) und Andre (86.) schrauben das Ergebnis noch in die Höhe. Lille hält durch den Sieg bei neun Punkten und springt auf Rang sieben. Dinamo bleibt bei sieben Punkten.

Celtic-Party in Rotterdam

Celtic Glasgow feiert auswärts bei Feyenoord Rotterdam einen 3:1-Sieg. Ueda bringt die Gastgeber in Minute elf in Führung, noch vor der Pause dreht Celtic das Spiel aber mit Toren von Yang Hyun-Jun und Hatate. Nygren macht in Minute 82 den Deckel drauf.

AS Rom fügt Tabellenführer FC Midtjylland beim 2:1 die erste Niederlage des Bewerbs zu, Aston Villa gewinnt daheim gegen die Young Boys 2:0 und hält nun bei zwölf Punkten. Porto lässt Schlusslicht Nizza keine Chance (3:0), Fenerbahce und Ferencvaros teilen beim 1:1 die Punkte. Auch PAOK und Brann Bergen spielen 1:1-Unentschieden. Ludogorez Rasgrad gewinnt gegen Celta Vigo 3:1.

Kommentare

Kommentare

