NEWS

Europa League heute: Panathinaikos Athen - Sturm Graz

Die Grazer gastieren in Runde fünf der Europa League bei Panathinaikos Athen. LIVE-Infos:

Der SK Sturm Graz trifft in Runde fünf der Europa League auf den griechischen Traditionsverein Panathinaikos Athen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Grazer halten in der EL-Tabelle beim 25. Rang und vier Punkten. Damit haben die Steirer noch alle Chancen aufs Weiterkommen.

In der heimischen Bundesliga verlor die Säumel-Elf zuletzt daheim 1:3 gegen den wiedererstarkten LASK. Damit ist der amtierende Meister derzeit nur auf Platz fünf.

Die Griechen straucheln etwas in der heimischen Liga, belegen nur Rang sechs und haben schon zehn Zähler Rückstand auf den Tabellenführer.

Letztes Wochenende siegten die Athener 3:0 gegen Panserraikos.

LIVE-Ticker:

