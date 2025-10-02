Am zweiten Spieltag der UEFA Europa League feiert Dinamo Zagreb einen 3:1-Auswärtssieg bei Maccabi Tel Aviv.

In einer turbulenten Anfangsphase geht die Heimmannschaft durch Saied Abu Farchi (14.) in Führung, doch Zagreb dreht die Partie durch Treffer von Mateo Lisica (16.) und Dejan Ljubicic (19.) umgehend. Der ÖFB-Legionär trifft in der 72. Spielminute zudem zum Endstand.

Durch den Erfolg setzen sich die Kroaten an die Tabellenspitze, während Maccabi Tel Aviv auf den 30. Rang zurückfällt.

Drei Tore in fünf Minuten

Die Partie in der TSC Arena beginnt mit hohem Tempo. Zunächst bringt Farchi die Elf von Trainer Zarko Lazetic nach Vorarbeit von Ben Lederman in Führung (14.).

Die Freude der Gastgeber währt allerdings nur kurz, denn die Antwort von Mario Kovacevics Team folgt prompt: Nur zwei Minuten später erzielt Lisica den Ausgleich für Dinamo. Wiederum drei Minuten darauf ist das Spiel gedreht, als Ljubicic sein Team mit 2:1 in Front schießt (19.).

Ljubicic sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel bleibt die Partie umkämpft, wobei Maccabi Tel Aviv mit 53 Prozent etwas mehr Ballbesitz verzeichnet und auf den Ausgleich drängt. Die Hausherren erarbeiten sich mehrere Gelegenheiten, unter anderem durch einen abgewehrten Schuss von Issouf Sissokho (62.).

Inmitten der Drangphase der Israelis sorgt Zagreb jedoch für die Entscheidung: Erneut ist es Ljubicic, der nach einer Vorlage von Ex-Rapid-Stürmer Dion Beljo in der 72. Minute seinen zweiten Treffer des Abends erzielt und auf 3:1 erhöht.

Maccabi gibt sich zwar nicht auf und kommt durch die eingewechselten Elad Madmon (88.) und Sagiv Yehezkal (89.) zu weiteren Abschlüssen, diese bleiben jedoch erfolglos.

Späte Niederlage für Arnautovic

Marko Arnautovic verliert mit Roter Stern Belgrad beim FC Porto mit 1:2.

William Gomes, vergangene Woche der Matchwinner der Portugiesen in Salzburg, trifft per Strafstoß zur frühen Führung (8.). Kostov (32.) kann diese noch in der ersten Halbzeit egalisieren. Mora (90.) trifft jedoch spät zum Sieg. Arnautovic steht bis zur 82. Minute am Platz und findet in der zweiten Halbzeit eine gute Chance vor.

Flavius Daniliuc gewinnt mit dem FC Basel gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 und steht dabei über die gesamte Spieldauer am Feld. Die Tore erzielen Ex-Sturm-Angreifer Ajeti (3.) und Broschinski (84.).

Bei der 0:1-Niederlage von KRC Genk gegen Ferencvaros Budapest sitzt Nikolas Sattlberger nur auf der Bank, Tobias Lawal fehlt mit einer Knieverletzung. Das Goldtor geht auf das Konto des ehemaligen Mattersburg-Stürmers Varga (44.). In der zweiten Halbzeit vergibt der Ungar einen Elfmeter (49.).

Die weiteren Ergebnisse im Überblick:

Celta Vigo - PAOK Saloniki (Thomas Murg nicht im Kader) 3:1

Feyenoord Rotterdam (Gernot Trauner verletzt) - Aston Villa 0:2

Nottingham Forest - FC Midtjylland 2:3

