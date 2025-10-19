NEWS

Tor und Assist! Arnautovic feiert mit Roter Stern Kantersieg

Es läuft weiterhin gut für Marko Arnautovic. Beim Sieg von Roter Stern schreibt er sich erneut in die Schützenliste ein.

Marko Arnautovic hat am Sonntag den 6:1-Heimsieg von Tabellenführer Roter Stern Belgrad gegen FK IMT Belgrad in der serbischen Meisterschaft mustergültig eingeleitet.

Der ÖFB-Rekordtorschütze erzielte früh seinen zweiten Saisontreffer (15.) und bereitete acht Minuten später auch noch das zweite Tor seines Teams vor.

Roter Stern hält als makelloser Tabellenführer nach zehn Siegen bei einem Torverhältnis von 41:7.

