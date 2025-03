Ernüchterung bei ÖFB-Legionär Kevin Danso und den Spurs.

Das Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League verliert Tottenham mit 0:1 bei AZ Alkmaar.

Die Spurs haben in der Anfangsphase deutlich mehr vom Spiel, werden aber nicht gefährlich. Auf der Gegenseite geht dafür das Heimteam in Front. Bergvall will einen Corner klären, befördert die Kugel dabei unglücklich ins eigene Tor (18.).

Den Ballbesitz haben die Engländer zwar auch im Anschluss, die Chancen bleiben aber bei Alkmaar. Vicario verhindert gerade noch ein Tor von Ex-Spurs-Kicker Parrott. Der ehemalige Rapidler Kasius vergibt eine vielversprechende Doppelchance (43.).

Für die Spurs läuft es auch nach Wiederbeginn nicht besser - besonders vorne gelingt wenig. Bergvall (49.) und Son (52.) verzeichnen zwar die ersten Torschüsse. In der Folge fehlt bis auf zwei Möglichkeiten im Finish aber die Durchschlagskraft, womit es bei der 0:1-Niederlage aus Sicht der Engländer bleibt.

Mit der knappen Niederlage kann Tottenham Hotspur beinahe schon zufrieden sein. Denn Alkmaar kann ein klares Chancenplus nicht in einen deutlicheren Sieg ummünzen, wodurch es vor dem Rückspiel in London noch spannend bleibt.

ManUnited glänzt nicht gegen Sociedad

Bei Real Sociedad kommt Manchester United nicht über 1:1 hinaus.

In San Sebastian haben die "Red Devils" über weite Strecken der ersten Hälfte ihre Probleme. Beide Teams neutralisieren sich zumeist, dabei wirkt United einmal mehr einfallslos in der Offensive. Erst in der 37. Minute wacht die Manchester-Offensive etwas auf. Fernandes und Zirkzee (37.) bringen den Ball bei einer Dreifach-Chance jedoch nicht über die Linie.

ManUnited findet dann besser in die neue Spielhälfte. Früh spielt man sich die erste Möglichkeit hinaus, in der 57. Minute klingelt es dann auch. Zirkzee übernimmt einen Pass in den Rückraum von Garnacho direkt aus 18 Metern.

Sociedad antwortet aber zwölf Minuten später. Oyarzabal verwandelt den Strafstoß, nachdem der Ball zuvor an die Hand von Fernandes gelandet war.

Nach dem Ausgleich drängen die Spanier klar auf die Wende. Die dickste Chance aufs 2:1 verpasst dabei Oskarsson nach einem Stanglpass. Schlussendlich bleibt es beim Remis.

Fenerbahce kassiert Heimniederlage

Zu Hause setzt es für Fenerbahce Istanbul eine 1:3-Niederlage gegen die Glasgow Rangers. Dessers (6.) bringt die Gäste in Führung, Djiku (30.) gleicht aus. Den Endstand fixiert Cerny mit einem Doppelpack (42., 81.).

Olympique Lyon gewinnt bei FCSB Bukarest mit 3:1. Tagliafico (30.) bringt die Gäste in Front, bevor Baluta (68.) ausgleichen kann. Erst in der Schlussphase kippen die Franzosen das Spiel in ihre Richtung. Fofana (86., 89.) schlägt gleich zweimal zu.

