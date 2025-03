Bitterer Abend für den amtierenden Conference-League-Champion Olympiakos Piräus im Achtelfinale der UEFA Europa League!

Im Hinspiel bei Bodö/Glimt bezieht man eine 0:3-Niederlage, wodurch die Norweger einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen.

Nach 13 Minuten geht Bodö/Glimt mit etwas Glück in Führung: Nach einer Ecke köpft Gundersen an die Latte, von welcher das Leder an den Rücken von Olympiakos-Schlussmann Tzolakis springt und von dort ins Tor.

Kurz vor der Pause erhöhen die Hausherren. Blomberg bringt den Ball flach an den Fünfer, wo Högh im Fallen zum 2:0 trifft (45.). Er wird an jenem Abend zum Doppeltorschützen und stellt nach 55 Minuten auf 3:0. Wieder netzt er aus kurzer Distanz nach einer flachen Hereingabe, diesmal von links durch Björkan.

Olympiakos müht sich danach, zumindest noch einen Treffer zu erzielen, was aber nicht mehr gelingt.

Eintracht bezwingt Ajax

Auch Eintracht Frankfurt legt eine gute Basis für das Rückspiel. Die Hessen gewinnen bei Ajax Amsterdam mit 2:1.

Brobbey bringt die Hausherren per Kopf nach einem von Henderson verlängerten Freistoß in Front (10.), doch die Frankfurter zeigen sich davon unbeeindruckt und kommen nach 28 Minuten zum Ausgleich. Larsson trifft nach einem kurz abgespielten Freistoß von Götze aus knapp 20 Metern. Dies auch, weil Brobbey unglücklich abfälscht.

In Hälfte zwei kann die Eintracht das Spiel dann sogar drehen. Knauff wird auf die Reise geschickt, legt im Strafraum quer auf Skhiri, der einnetzt (70.). Dabei bleibt es am Ende auch.

Lazio siegt in doppelter Unterzahl

Lazio Rom gewinnt bei Viktoria Pilsen in letzter Minute mit zwei Mann weniger mit 2:1.

Sulc bringt die Gastgeber vermeintlich in Front, steht dabei aber im Abseits (11.). Kurz darauf erzielt Romagnoli aus abseitsverdächtiger Position die Führung für die Römer (18.).

Viktoria Pilsen fightet aber zurück und wird belohnt. Nach einem Freistoß ist Durosinmi zur Stelle und gleicht aus (53.).

Nach 77 Minuten wird Rovella des Feldes verwiesen und Lazio ist nur noch zu zehnt. In der Nachspielzeit sieht auch Gigot für ein überhartes Einsteigen Glattrot (90+3).

Die Tschechen können aus den Platzverweisen aber kein Kapital schlagen können, im Gegenteil. Als das Spiel schon unmittelbar vor dem Abpfiff steht, trifft Isaksen für Lazio sogar noch zum Sieg (90+8).

Auch Roma siegt Last Minute

Lazio-Erzrivale AS Roma siegt spät ebenso mit 2:1 gegen Athletic Bilbao.

Inaki Williams bringt die Gäste aus Spanien in Führung (50.), Angelino kann nur wenig später für die Römer ausgleichen (56.). In der Schlussphase schwächt sich Bilbao selbst. Der bereits verwarnte Yeray hält Shomurodov zurück und sieht dafür die Ampelkarte (85.).

Ebenjener Shomurodov wird zum Mann des Tages: Er verschafft sich etwas Platz und trifft aus der Drehung sehenswert zum späten Sieg (90+3).

Die Rückspiele steigen am Donnerstag nächster Woche.